В UFC появился новый украинец
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Украинский боец смешанных единоборств Аскар Можаров, выступающий в полутяжёлой весовой категории, подписал контракт с MMA-промоушеном UFC. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова самого спортсмена.
«Да, я подписал контракт с UFC», — заявил Можаров.
Также сообщается, что первый бой в UFC Можаров проведёт в августе, его соперником должен стать Дастин Джейкоби.
26-летний Аскар Можаров дебютировал в смешанных единоборствах в 2014 году. Последний поединок он провёл в ноябре 2020 года, победив Евгения Голуба техническим нокаутом. После этого украинский спортсмен должен был выступить в лиге PFL, но бой отменили. Всего на счету Можарова 28 боёв в MMA, в которых он одержал 21 победу (в том числе 14 нокаутом) и потерпел семь поражений.
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