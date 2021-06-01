Чемпион UFC Оливейра рассказал о заработках бойцов лиги

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории бразилец Чарльз Оливейра рассказал, сколько зарабатывают бойцы промоушена.

«На самом деле мы не получаем $ 50 тыс. за бой. Мы получаем $ 15 тыс. или $ 20 тыс. К тому же я живу в Бразилии, поэтому мне нужно перевезти призовые из США в Бразилию и обменять валюту. Это тоже потери», — приводит слова Оливейры Bloody Elbow.

Напомним, поединок Чарльза Оливейры и Майкла Чендлера прошёл ранним утром 16 мая мск и возглавил кард турнира UFC 262 в Хьюстоне (штат Техас, США). На кону встречи стоял титул чемпиона UFC в лёгком весе, который стал вакантным после ухода из спорта Хабиба Нурмагомедова. Оливейра нокаутировал соперника во втором раунде. Таким образом, бразилец стал чемпионом лиги спустя почти 11 лет после дебюта в ней.