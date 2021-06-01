Чемпион UFC Оливейра рассказал о заработках бойцов лиги

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории бразилец Чарльз Оливейра рассказал, сколько зарабатывают бойцы промоушена.
«На самом деле мы не получаем $ 50 тыс. за бой. Мы получаем $ 15 тыс. или $ 20 тыс. К тому же я живу в Бразилии, поэтому мне нужно перевезти призовые из США в Бразилию и обменять валюту. Это тоже потери», — приводит слова Оливейры Bloody Elbow.
Напомним, поединок Чарльза Оливейры и Майкла Чендлера прошёл ранним утром 16 мая мск и возглавил кард турнира UFC 262 в Хьюстоне (штат Техас, США). На кону встречи стоял титул чемпиона UFC в лёгком весе, который стал вакантным после ухода из спорта Хабиба Нурмагомедова. Оливейра нокаутировал соперника во втором раунде. Таким образом, бразилец стал чемпионом лиги спустя почти 11 лет после дебюта в ней.
- 1 июня 2021
-
09:36
-
09:30
-
09:01
-
08:23
-
08:01
-
01:29
-
00:45
- 31 мая 2021
-
23:37
-
22:38
-
21:30
-
20:19
-
19:24
-
18:45
-
17:34
-
16:01
-
15:40
-
15:00
-
14:54
-
14:03
-
14:00
-
13:29
-
13:29
-
13:05
-
12:01
-
11:51
-
11:00
-
10:37
-
10:06
-
09:33
-
08:40
-
08:29
-
08:04
-
00:55
- 30 мая 2021
-
23:49
-
22:21