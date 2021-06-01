«Поставил на себе крест». Боец UFC Хандожко — о депрессии

Российский боец UFC Сергей Хандожко, выстуающий в полусреднем весе, признался, что перенёс депрессию, после того как долго не выступал из-за разрыва крестообразных связок в 2019 году.
«Я поставил на себе крест, не верил, что получится вернуться. Это были очень тяжёлые времена. Врач мне говорил, что у меня все симптомы жёсткой клинической депрессии. Я купил лекарства, принял, а потом решил, что справлюсь сам», — приводит слова Хандожко ТАСС.
Сергей Хандожко проведёт следующий поединок 27 июня на турнире UFC Fight Night. Соперником Хандожко станет датчанин Николас Далби. Для россиянина этот поединок станет третьим в карьере в UFC. В предыдущих двух боях он одержал одну победу и один раз потерпел поражение. Всего в смешанных единоборствах на счету Хандожко 26 побед и шесть поражений. Далби провёл 25 поединков и одержал 19 побед.
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