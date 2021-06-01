40-летний Жорж Сен-Пьер показал впечатляющую физическую форму. Фото
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер в своём «инстаграме» показал впечатляющую физическую форму. На снимке 40-летний спортсмен продемонстрировал голый торс.
«Вот мой окончательный результат того, что я на несколько недель отказался от обработанной пищи. Лицо войны номер два», — подписал он фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Жоржа Сен-Пьера.
Первый поединок в смешанных единоборствах Жорж Сен-Пьер провёл в январе 2002 года. В последний раз канадский спортсмен выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда победил британца Майкла Биспинга. Всего на его счету 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.
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