Фигейредо: Морено не продержится со мной и двух раундов

Чемпион UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисон Фигейредо поделился ожиданиями от реванша с Брэндоном Морено, который состоится 12 июня.



«Я работаю над тем, чтобы провести быстрый бой и нокаутировать этого парня в первом или втором раунде. Я не был готов на сто процентов в прошлый раз. Он говорил, что у меня нет сильного удара и потенциала, но я покажу ему, что он ошибается. У меня было три месяца на подготовку к этому бою. В первый раз такой возможности не было, я получил всего 20 дней. Сейчас можете не сомневаться — я буду в лучшей форме, этот парень не продержится со мной даже двух раундов», — цитирует Фигейредо BJPenn.



Напомним, первый поединок между бойцами состоялся на турнире UFC 256, прошедшем 12 декабря 2020 года в Лас-Вегасе. Заметного преимущества в поединке не было ни у одного из бойцов. По итогам пяти раундов судьи решением большинства насчитали ничью. Таким образом, он защитил пояс во второй раз.

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