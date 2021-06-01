Хабиб Нурмагомедов показал людей, у которых «многому научился по жизни». Фото

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке Нурмагомедов (второй справа) стоит в окружении людей, у которых он, по его словам, многому научился по жизни: слева от Хабиба стоит один из его тренеров Эсед Эмирагаев, справа — боец MMA, президент Eagle FC Шамиль Завуров.
«Многому по жизни у них научился», — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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