Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Лопес: разумеется, все хотели увидеть поединок Джошуа и Фьюри

Лопес: разумеется, все хотели увидеть поединок Джошуа и Фьюри
Александр Кожевников
Комментарии

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес высказался о срыве поединка между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

«Им просто нужно отодвинуть этот поединок в сторону. Такое случается. Это просто спорт, коррупция в боксе, политическая составляющая. У них пройдут поединки, и я не говорю, что они будут плохими. Но, разумеется, все хотели увидеть поединок Джошуа и Фьюри. В конечном итоге мы увидим этот бой, может быть, в конце этого или начале следующего года.

Я правда надеюсь на это. Мне хочется увидеть абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Я болею за обоих, потому что это спорт, это бокс. Мы не видели абсолютного чемпиона среди супертяжей уже более десяти дет. Это будет большой бой», — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу SNOWQUEENLA.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021