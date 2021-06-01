Лопес: разумеется, все хотели увидеть поединок Джошуа и Фьюри

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес высказался о срыве поединка между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.
«Им просто нужно отодвинуть этот поединок в сторону. Такое случается. Это просто спорт, коррупция в боксе, политическая составляющая. У них пройдут поединки, и я не говорю, что они будут плохими. Но, разумеется, все хотели увидеть поединок Джошуа и Фьюри. В конечном итоге мы увидим этот бой, может быть, в конце этого или начале следующего года.
Я правда надеюсь на это. Мне хочется увидеть абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Я болею за обоих, потому что это спорт, это бокс. Мы не видели абсолютного чемпиона среди супертяжей уже более десяти дет. Это будет большой бой», — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу SNOWQUEENLA.
- 1 июня 2021
-
10:48
-
10:42
-
10:14
-
10:01
-
09:54
-
09:36
-
09:30
-
09:01
-
08:23
-
08:01
-
01:29
-
00:45
- 31 мая 2021
-
23:37
-
22:38
-
21:30
-
20:19
-
19:24
-
18:45
-
17:34
-
16:01
-
15:40
-
15:00
-
14:54
-
14:03
-
14:00
-
13:29
-
13:29
-
13:05
-
12:01
-
11:51
-
11:00
-
10:37
-
10:06
-
09:33
-
08:40