Лопес: разумеется, все хотели увидеть поединок Джошуа и Фьюри

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес высказался о срыве поединка между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.



«Им просто нужно отодвинуть этот поединок в сторону. Такое случается. Это просто спорт, коррупция в боксе, политическая составляющая. У них пройдут поединки, и я не говорю, что они будут плохими. Но, разумеется, все хотели увидеть поединок Джошуа и Фьюри. В конечном итоге мы увидим этот бой, может быть, в конце этого или начале следующего года.



Я правда надеюсь на это. Мне хочется увидеть абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Я болею за обоих, потому что это спорт, это бокс. Мы не видели абсолютного чемпиона среди супертяжей уже более десяти дет. Это будет большой бой», — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу SNOWQUEENLA.