Роман Кармазин: когда русские боксёры дерутся со звёздами, они выходят как терпилы

Бывший чемпион мира по боксу в первом среднем весе Роман Кармазин порассуждал на тему менталитета российских боксёров, которые, по его мнению, боятся сражаться с мировыми звёздами. Кармазин привёл в пример поражение Сергея Ковалёва от Сауля Альвареса в ноябре 2019 года.

«Меня не удивило, что Ковалёв упал от Альвареса. Знаете почему? Потому что он не вышел выигрывать. Он пошёл за чеком.

Это проблема наших русских боксёров. Когда они дерутся со звёздами, они выходят как терпилы: отбыть свой номер, типа он же звезда. Я услышал это из интервью Серёги, когда он сказал, что Альварес — звезда. Ну и что? Он такой же человек: две руки, две ноги. Ничего в нём нет. А ты на две весовые категории выше, здоровее, мощнее», — заявил Кармазин в интервью YouTube-каналу «События в мире бокса и ММА».