«Профессионал побьёт лоха». Олимпийский чемпион оценил бой Флойд Мейвезер — Логан Пол

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев рассказал об ожиданиях от поединка бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера с боксёром и видеоблогером Логаном Полом, который пройдёт в Майами (штат Флорида, США) 6 июня.

«Флойд знает, как, куда и когда бить. А Пол боксировал с двумя лохами типа самого себя. Профессионал побьёт лоха. Это неправильно.

Если бы они бегали наперегонки, Пол чувствовал бы разочарование из-за проигрыша, а здесь его просто отдолбят», — цитирует Мехонцева «Рейтинг Букмекеров».

Ранее сообщалось, что в соответствии с условиями Мейвезер на взвешивании должен уложиться в 160 фунтов (72,5 кг), а Пол — в 190 фунтов (86,2 кг).

44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.

26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 20 млн пользователей.