Хабиб Нурмагомедов отказался посетить Абхазию из-за санкций США

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не сможет прилететь в Абхазию из-за санкций США. Об этом сообщается на странице Государственного комитета Абхазии по делам молодёжи и спорту в «Фейсбуке». Изначально планировалось, что Нурмагомедов посетит Абхазию сегодня, 1 июня.

«В связи с санкционным давлением со стороны США и Грузии, прямыми угрозами аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC, расторжения контрактов в США, приезд Хабиба Нурмагомедова в Абхазию 1 июня в Международный день защиты детей отменяется. Ранее лично Хабиб Нурмагомедов в телефонном разговоре с президентом Республики Абхазия Асланом Бжания подтверждал свой визит.

Хабиб Нурмагомедов передал слова благодарности народу, юным спортсменам Абхазии за интерес и поддержку и сожалеет из-за сложившихся не зависящих от него обстоятельств», — отмечается в сообщении ведомства.