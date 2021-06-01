А. Емельяненко дал прогноз на бой Джошуа — Усик

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал об ожиданиях от поединка с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.
По мнению Емельяненко, Усик способен одолеть Джошуа.
«Отличный бой, стану его ждать с нетерпением! Конечно, буду болеть за Усика. Надеюсь, он надерёт задницу Джошуа. Александр может победить за счёт своего феноменального боксёрского мышления и потрясающей скорости.
Слышал, бой планируют провести в Англии. Многие считают, что это будет преимуществом для Джошуа, но это не так. Меня, например, наоборот, только раззадоривает, когда я выступаю на «вражеской» территории», — приводит слова Емельяненко «Всёпроспорт».
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