Шеннон Бриггс: Владимир Кличко прячется от меня на Аляске

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBO Шеннон Бриггс намекнул, что другой бывший чемпион мира украинец Владимир Кличко не желает боя с ним. Ранее 49-летний Бриггс заявил, что согласился на поединок с 45-летним Кличко.

«Согласно слухам, Кличко буквально воспринял слова «остынь, чемпион, остынь» и прячется от меня на Аляске», — написал Бриггс в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Шеннона Бриггса.

Шеннон Бриггс дебютировал на профессиональном ринге в 1997 году, победив легендарного Джорджа Формана. Последний поединок он провёл в ноябре 2016 года, победив Эмилио Сарате. Всего на его счету 68 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 60 побед и потерпел шесть поражений; один поединок завершился вничью, а ещё один признали несостоявшимся.