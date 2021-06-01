У Тони Фергюсона родился сын

Боец UFC Тони Фергюсон сообщил, что у него родился сын.



«Сегодня моя жена родила мне ещё одного красивого латиноамериканца. Энтони, мой сын, надеюсь, что ты будешь полностью вкладываться в дело, которым будешь заниматься, и, надеюсь, твоя работа позволит тебе однажды воплотить в жизнь мечты. Я обещаю быть лучшим папой. Помни, что ты всегда можешь рассчитывать на меня», — написал в своём «инстаграме» Тони Фергюсон.

На турнире UFC 262 в Хьюстоне (США) Фергюсон проиграл Бенеилу Дариушу. Это поражение стало третьим подряд для Тони.



Начало серии поражений было положено в бою с Джастином Гэтжи, тогда Фергюсон проиграл досрочно, пропустив множество тяжелейших ударов. Затем Тони потерпел поражение в поединке с Чарльзом Оливейрой.



Последняя победа Фергюсона датируется ещё июнем 2019 года, когда он нокаутировал Дональда Серроне.