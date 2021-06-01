Федор Емельяненко посетит «юбилейный» чемпионат России по ММА в Кемерово

Стал известен список почётных гостей «юбилейного» чемпионата России среди мужчин и женщин по смешанным боевым единоборствам (ММА), который пройдёт 3-7 июня в Кемерово и будет приурочен к 300-летию Кузбасса, сообщает пресс-служба Союза ММА России.



Турнир посетит председатель Наблюдательного совета Союза ММА России Фёдор Емельяненко, губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, президент Международной федерации ММА (IMMAF) Керет Браун, директор по спортивному развитию IMMAF Андрей Мошанов, Николай Валуев, Константин Цзю, Хасан Бароев, Наталья Рагозина, Артур Таймазов, Михаил Пореченков, Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган).



Около 200 сильнейших бойцов ММА из 49 регионов страны соберёт в эти выходные кузбасская столица, чтобы определить обладателей путёвок на чемпионат мира и Европы в составе национальной сборной образца 2021 года.