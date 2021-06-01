Ковингтон отреагировал на информацию о бое Вудли — Джейк Пол

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон, выступающий в UFC в полусреднем весе, прокомментировал новость о том, что бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли проведёт боксёрский поединок с видеоблогером Джейком Полом.

«Джейк Пол — это не настоящий боец. Это просто шутка. Оставьте борьбу и бокс настоящим бойцам.

Кто победит? Думаю, Вудли», — приводит слова Ковингтона MMA Weekly.

На счету Джейка Пола три победы в трёх боях на профессиональном ринге. В последнем поединке, состоявшемся в апреле 2021 года, он нокаутировал бывшего бойца смешанных единоборств Бена Аскрена.

Последний бой Вудли провёл на турнире UFC 260. Он проиграл Висенте Луке, бой был завершён уже в первом раунде. Для Тайрона это поражение стало четвёртым подряд. Ранее он проиграл Ковингтону, Гилберту Бёрнсу и Камару Усману. В конце апреля боец был уволен из организации.