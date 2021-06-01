Вице-президент АСА: в России карьера Хабиба сложилась бы тяжелее, чем в UFC

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев поделился мыслями об экс-чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. По его словам, в России карьера звёздного бойца сложилась бы тяжелее, чем за океаном.

«Рамзан Ахматович же в прямом эфире сказал, что готовы заплатить любые деньги. Значит, так оно и будет. Мы с командой Хабиба всегда на связи. Если они будут заинтересованы провести этот бой…



Многие думают, что это нечто из области фантастики. Но, с другой стороны, Хабиб начал карьеру в России. Закончить её на родине — аргумент. Его отец, светлая память Абдулманапу Магомедовичу, хотел 30-0 — аргумент. Да, это не бой против Сен-Пьера или Оливейры, но это бой против условно Али Багова. Они уже когда-то дрались, и Али доставил ему определённые трудности, даже тейкдаун провел. А сколько тейкдаунов Хабибу провели в UFC?

Без какой-то доли неуважения к Хабибу и его заслугам, я считаю, что его карьера в России сложилась бы тяжелее, чем в UFC, потому что там стилистически не нашлось тех, кто бы мог остановить его борьбу. Я не говорю, что тут бы Хабиб проиграл, но я говорю, что здесь бы ему было тяжелее с точки зрения стилистики», — приводит слова Бадаева Sport24.