Усик: Ломаченко, несмотря на ограбление, продолжает оставаться в числе топ-боксёров

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик высказался о своём близком друге, экс-чемпионе мира в трёх весовых категориях Василии Ломаченко. По его словам, у Ломаченко не возникнет проблем с психологией, даже невзирая на травмы и недавнее поражение.

«Василий Анатольевич очень топовый спортсмен. И он продолжает быть в топе, несмотря на ограбление. Но так бывает. Но всё зависит от того, как будет вести себя тело. Психологически это очень устойчивый и сосредоточенный молодой человек. Я его очень много лет знаю. И видел всю его работу, которую он делает. Психологически, я думаю, он очень мощный. Причём, что рядом есть Анатолий Николаевич — ещё мощнее.

И многоуважаемый большой аудиторией Андрей Борисович, который помогает и ему, и мне быть устойчивым психологически. Так что, я думаю, всё зависит от того, как себя будет вести тело от нагрузки. Готовится он тоже уже долго. Посмотрим. Это безумно трудолюбивый человек, который отдаёт всего себя этому замечательному виду спорта», — сказал Усик в интервью, размещённом на канале Usyk17 в YouTube.

Напомним, 26 июня Ломаченко впервые выйдет на ринг после поражения от Теофимо Лопеса. Его соперником станет Масаёси Накатани. Усик, под «ограблением», очевидно имел ввиду результат боя Василия с Лопесом.