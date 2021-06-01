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Соперник Волкова Ган станцевал на тренировке сальсу

Соперник Волкова Ган станцевал на тренировке сальсу
Микаил Гусейнов
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Французский тяжеловес Сириль Ган, выступающий в UFC и занимающий четвёртое место в рейтинге тяжёлого веса, показал, как проходят его тренировочные будни перед поединком с Александром Волковым. Боец дал понять, что пребывает в отличном расположении духа, и продемонстрировал в зале некоторые элементы сальсы.

«Когда расслабляешься на тренировке по максимуму, полностью развиваешь свой творческий потенциал», — написал Ган, также проставив хештег «сальса».

Соответствующий пост доступен на странице Гана в «Инстаграме».

Напомним, поединок Александра Волкова и Сириля Гана состоится 26 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Эта схватка станет главным событием шоу. В карде шоу также выступят ещё три россиянина — Максим Гришин, Тимур Валиев и Сергей Хандожко.

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