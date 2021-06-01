Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко порыбачил в Калифорнии. Соответствующее фото он разместил на своей странице в «Инстаграме».

«День рыбалки», — написал Ломаченко.

Пост доступен на странице украинца в социальной сети.

Напомним, на данный момент Ломаченко пребывает в США, завершая подготовку к поединку с Масаёси Накатани. Встреча с японским боксёром состоится 26 июня. Это будет первое выступление для Василия с осени минувшего года. В предыдущем поединке за звание абсолютного чемпиона мира он единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу и разом лишился трёх поясов. После схватки с американцем гондурасского происхождения Ломаченко перенёс операцию на плече и прошёл реабилитацию.