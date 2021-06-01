Хабиб назвал «лучший университет мира»
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посетил Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова и встретился с ректором ВУЗа Иваном Васильевичем Лобановым. После общения с главой университета Хабиб выложил пост в «Инстаграме», признавшись, что считает РЭУ «лучшим университетом мира».
«Самый лучший университет в мире. Чисто моё мнение. Приятно было познакомиться, Иван Васильевич. Здоровья Вам и всему вашему персоналу, скоро увидимся», — написал Нурмагомедов.
Напомним, что Хабиб заочно закончил РЭУ.
Соответствующий пост доступен на странице Хабиба Нурмагомедова в социальной сети «Инстаграм». Отметим, что на официальном сайте университета также выложены кадры встречи Нурмагомедова с ректором учебного заведения.
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