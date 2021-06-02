Промоутер Усика рассказал, сколько заработает боксёр в случае победы над Джошуа

Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика Александр Красюк рассказал, сколько может заработать его клиент в случае победы над чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

«О какой сумме идёт речь, когда мы говорим о поединке Усик — Джошуа? О миллионах. Нет, не о десятках миллионов. Десятки миллионов будут в случае победы Александра», — сказал Красюк в интервью, размещённом на канале Andrey Burenok о бизнесе в YouTube.

Напомним, не так давно в супертяжёлом весе сорвался объединительный поединок Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри. В результате главным претендентом на поединок с Джошуа стал Александр Усик, который является официальным претендентом на титул по версии WBO.