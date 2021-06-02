Долидзе отреагировал на слова Усика о том, что Украину считают страной третьего мира

Грузинский боец UFC в полутяжёлом весе Роман Долидзе отреагировал на слова украинского боксёра Александра Усика о том, что к Украине относятся как к стране третьего мира, и представителя постсоветской страны отодвигают от тех боёв, которые бы он хотел получить.

«Мне сложно об этом говорить, я не особо слежу за подобного рода вещами. Но вполне возможно, потому что мы должны понимать, что есть определённый рынок. Вы спрашивали меня о трэш-токе. И мы прекрасно понимаем, почему это происходит. В Америке людям это нравится, вот и дают некоторые спортсмены хлеба и зрелищ, скандальные высказывания и поведение. И для шоу нужно, чтобы покупали платные трансляции.

Людей из России, Украины, Грузии очень сложно заставить заплатить сколько бы то ни было за прямую трансляцию. Поэтому они больше стараются делать упор на спортсменов, за которых больше заплатят. Это не означает, что этот спортсмен гораздо лучше того же украинского спортсмена. Но зато за него люди готовы платить. Мы должны понимать, что в профессиональном спорте это не только спорт, но и финансы. И организация, как и все остальные, старается заработать и пытается делать наиболее интересные людям бои, за которые они готовы платить», — рассказал Долидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.