Стали известны регламент и дата боя Вудли — Джейк Пол

Бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории американец Тайрон Вудли проведёт боксёрский поединок с боксёром видеоблогером Джейком Полом 28 августа. Об этом сообщает издание BoxingScene.
Также сообщается, что спортсмены проведут восемь раундов в 10-унциевых перчатках.
На счету Джейка Пола три победы в трёх боях на профессиональном ринге. В последнем поединке, состоявшемся в апреле 2021 года, он нокаутировал бывшего бойца смешанных единоборств Бена Аскрена.
Последний бой Тайрон Вудли провёл на турнире UFC 260. Американский спортсмен проиграл Висенте Луке, поединок был завершён уже в первом раунде. Для Тайрона это поражение стало четвёртым подряд. Ранее он проиграл Колби Ковингтону, Гилберту Бёрнсу и Камару Усману. В конце апреля 2021 года боец был уволен из организации.
- 2 июня 2021
-
08:23
-
07:38
-
02:57
-
00:24
- 1 июня 2021
-
22:34
-
21:37
-
20:45
-
19:38
-
18:59
-
17:27
-
16:42
-
16:40
-
16:00
-
15:16
-
15:01
-
14:58
-
14:06
-
13:57
-
13:13
-
12:46
-
12:34
-
12:23
-
12:00
-
11:36
-
11:16
-
10:48
-
10:42
-
10:14
-
10:01
-
09:54
-
09:36
-
09:30
-
09:01
-
08:23
-
08:01