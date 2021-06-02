Стали известны регламент и дата боя Вудли — Джейк Пол

Бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории американец Тайрон Вудли проведёт боксёрский поединок с боксёром видеоблогером Джейком Полом 28 августа. Об этом сообщает издание BoxingScene.

Также сообщается, что спортсмены проведут восемь раундов в 10-унциевых перчатках.

На счету Джейка Пола три победы в трёх боях на профессиональном ринге. В последнем поединке, состоявшемся в апреле 2021 года, он нокаутировал бывшего бойца смешанных единоборств Бена Аскрена.

Последний бой Тайрон Вудли провёл на турнире UFC 260. Американский спортсмен проиграл Висенте Луке, поединок был завершён уже в первом раунде. Для Тайрона это поражение стало четвёртым подряд. Ранее он проиграл Колби Ковингтону, Гилберту Бёрнсу и Камару Усману. В конце апреля 2021 года боец был уволен из организации.

