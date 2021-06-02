Бывший тренер Кличко: отец и сын Ломаченко — завистливые и алчные люди

Сергей Городничёв, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, рассказал, как относится к бывшему чемпиону мира в трёх весовых категориях Василию Ломаченко и его отцу и тренеру Анатолию.

«Даже не знаю, как сказать. Мне вообще по барабану — обидеть или не обидеть. Но такие люди, конечно…

Блин, даже хочется сказать что-то такое нехорошее. Завистливые, может быть, какие-то алчные. Погоня за медалями, регалиями. Там должно четко так вот быть и всё. И подминание под себе всех слабеньких. Они же там команду собрали», — рассказал Городничёв в интервью YouTube-каналу «Боксёрская правда».

Ранее Сергей Городничёв заявил, что Александр Усик и близко не может сравниться с Тайсоном Фьюри.

