Джейк Пол: надеюсь, Дана Уайт не будет пытаться подорвать мой успех, как ревнивый бывший

Видеоблогер Джейк Пол поделился ожиданиями от боя с бывшим чемпионом UFC в полусредней весовой категории американцем Тайроном Вудли.

«У меня есть список людей, которых я планирую нокаутировать. И сейчас, когда я вступаю в свой четвёртый профессиональный бой, мне не терпится вычеркнуть первого из этого списка, бросив вызов Тайрону Вудли — 5-кратному чемпиону UFC, известному своей нокаутирующей силой. Тайрон слишком много болтал в раздевалке, когда я нокаутировал его лучшего друга Бена, и заработал себе первое место в списке смерти.



Тайрон — опытный ударник, который дрался с лучшими бойцами ММА в мире, но он будет повержен звездой Диснея за два раунда. Может быть, на этот раз Дана Уайт действительно окажется человеком слова и поставит на своего бывшего чемпиона, а не будет пытаться подорвать мой успех, как ревнивый бывший. Инфлюенсер против MMA… Пришло время шоу», — написал Пол на своей странице в «Инстаграме».