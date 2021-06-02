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«Пошёл в туалет и не вернулся». Гаджиев рассказал об инциденте с Киркоровым на турнире FNG

«Пошёл в туалет и не вернулся». Гаджиев рассказал об инциденте с Киркоровым на турнире FNG
Александр Насонов
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Президент промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, как его турнир посетил известный российский певец Филипп Киркоров.

«У меня на турнире как-то раз Филипп Киркоров был. Его хватило на 20 минут. Посидел-посидел, ему что-то тяжко стало, он пошёл в туалет и не вернулся. Но сам факт!

Он тогда даже не досидел до боя Минеева и Исмаилова. Такое пропустил. Когда бы он ещё подобное увидел?» — рассказал Гаджиев в интервью YouTube-каналу «Sport24: культура бития».

42-летний Камил Гаджиев — победитель Кубка мира 2003 года по джиу-джитсу, чемпион Москвы 2006 года по боевому самбо, мастер спорта международного класса по джиу-джитсу, мастер спорта по самбо, тренер высшей категории по самбо.

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