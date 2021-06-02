Шеннон Бриггс дал совет Мейвезеру перед боем с Логаном Полом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBO Шеннон Бриггс дал совет экс-чемпиону мира по боксу в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру перед его поединком с боксёром и видеоблогером Логаном Полом, который пройдёт в Майами (штат Флорида, США) 6 июня.

«У Пола есть удар. Говорю вам, у него есть сила. Мейвезеру нужно быть осторожным.

Флойд — великий боксёр, но Пол крупнее. У него есть несколько ударов, которые он исполняет очень быстро. У него было время, чтобы исправить свои недостатки, поэтому Мейвезеру следует быть осторожным», — приводит слова Бриггса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что в соответствии с условиями Мейвезер на взвешивании должен уложиться в 160 фунтов (72,5 кг), а Пол — в 190 фунтов (86,2 кг).

44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.

26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 20 млн пользователей.