Усик — Джошуа: я чую твой запах
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик обратился к чемпиону мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа в преддверии возможного поединка. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.
«Я чую твой запах», — написал Усик в «Инстаграме», добавив к посту картинки флагов Украины и Великобритании и сопроводив его хештегами #usykjoshua и #joshua.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александра Усика.
«Россия с тобой, чемпион» — написал один из подписчиков в комментариях к соответствующему посту.
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