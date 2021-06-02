Усик — Джошуа: я чую твой запах

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик обратился к чемпиону мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа в преддверии возможного поединка. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.

«Я чую твой запах», — написал Усик в «Инстаграме», добавив к посту картинки флагов Украины и Великобритании и сопроводив его хештегами #usykjoshua и #joshua.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александра Усика.

«Россия с тобой, чемпион» — написал один из подписчиков в комментариях к соответствующему посту.