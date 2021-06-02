«О нет, Генри!» Стерлинг потроллил Петра Яна и Сехудо

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг потроллил бывшего обладателя соответствующего пояса Петра Яна и бывшего чемпиона в двух весовых категориях Генри Сехудо. Вначале Стерлинг опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» картинку, на которой изображён он и Ян, причём на майке россиянина написано «Жизнь коротка, нарушай правила».

Фото: https://www.instagram.com/funkmastermma/?hl=ru

Затем Стерлинг прокомментировал шутку «твиттера» MMA Roasted.

“Бедный Генри Сехудо. Он преклонил колено, чтобы сделать предложение своей девушке, и тут подошёл Пётр Ян и ударил его коленом в голову”, — пошутили в «твиттере» MMA Roasted.

“О нет! О нет, нет! Генри! Берегись! Слишком поздно, его тренер сказал ему сделать это”, — отреагировал Стерлинг.

Фото: https://www.instagram.com/funkmastermma/?hl=ru

Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого, на его счету 15 побед.

