«О нет, Генри!» Стерлинг потроллил Петра Яна и Сехудо

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг потроллил бывшего обладателя соответствующего пояса Петра Яна и бывшего чемпиона в двух весовых категориях Генри Сехудо. Вначале Стерлинг опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» картинку, на которой изображён он и Ян, причём на майке россиянина написано «Жизнь коротка, нарушай правила».
Фото: https://www.instagram.com/funkmastermma/?hl=ru
Затем Стерлинг прокомментировал шутку «твиттера» MMA Roasted.
“Бедный Генри Сехудо. Он преклонил колено, чтобы сделать предложение своей девушке, и тут подошёл Пётр Ян и ударил его коленом в голову”, — пошутили в «твиттере» MMA Roasted.
“О нет! О нет, нет! Генри! Берегись! Слишком поздно, его тренер сказал ему сделать это”, — отреагировал Стерлинг.
Фото: https://www.instagram.com/funkmastermma/?hl=ru
Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого, на его счету 15 побед.
- 2 июня 2021
-
11:18
-
11:00
-
10:50
-
10:35
-
10:30
-
10:09
-
09:36
-
09:34
-
09:02
-
08:23
-
07:38
-
02:57
-
00:24
- 1 июня 2021
-
22:34
-
21:37
-
20:45
-
19:38
-
18:59
-
17:27
-
16:42
-
16:40
-
16:00
-
15:16
-
15:01
-
14:58
-
14:06
-
13:57
-
13:13
-
12:46
-
12:34
-
12:23
-
12:00
-
11:36
-
11:16
-
10:48