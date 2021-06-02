Владимир Минеев готов подраться с Александром Шлеменко

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал, что готов провести бой с бывшим чемпионом Bellator Александром Шлеменко. В прошлом бойцы неоднократно критически высказывались в адрес друг друга.

«Я помню, что запустили лендинг моего сайта и написали про него нехорошие слова, он принял это на свой личный счёт и начал разбираться ходить. Может быть, ему кто-то объяснил, что всё не так, как кажется, потому что он успокоился. Не знаю, в общем. Мы с ним увиделись, я его поздравил, он спокойно на это отреагировал, никаких вопросов не задавал, но у меня к нему тоже никаких вопросов особо нет. Если бой с ним будет – это вообще класс. Но сейчас я не говорю на эту тему ни с кем, потому что у меня есть с кем драться. В плане боёв у меня как минимум два анонсированных поединка", — сказал Минеев в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global.