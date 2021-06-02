Экс-тренер Кличко: Усик сливает бой с Джошуа. Это просто заработок бабла

Сергей Городничёв, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, заявил, что бывший абсолютный чемпион в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик стремится сразиться с британцем Энтони Джошуа, обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе, только ради денег. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.

«Знаете, есть такое понятие «слить бой». Понимаете, о чём я хочу сказать? Вот Чисора слил Усику бой за деньги — он больше получил, чем Александр. Люди сливают бои за деньги. Он знает, что у него не выиграет, но заработает бабло.

Сейчас Усик сливает бой, ему на данный момент у Джошуа не выиграть. Просто заработок бабла, а ему уже там по барабану, что говорят, потому что у него крайняя возможность заработать бабок», — рассказал Городничёв в интервью YouTube-каналу «Боксёрская правда».

