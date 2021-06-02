Мейвезер: я Флойд, а Логан Пол просто ютубер. У него нет ни единого чёртового шанса

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер поделился ожиданиями от поединка с видеоблогером Логаном Полом, который пройдёт в ночь с 6 на 7 июня мск.

«Не важно, насколько интенсивно я буду тренироваться. У этого парня нет ни единого чёртового шанса. Меня нельзя побить. Я Флойд. Я побеждаю самых известных настоящих бойцов. А это просто ютубер, ладно вам», — приводит слова Мейвезера журналист Майкл Бенсон на своей странице в «Твиттере».

44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.

26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 23 млн пользователей.