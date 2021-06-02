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Бывший российский футболист: А. Емельяненко и раунда со мной не протянет

Бывший российский футболист: А. Емельяненко и раунда со мной не протянет
Александр Насонов
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Бывший российский футболист, а ныне боец смешанных единоборств Гаджи Наврузов заявил, что легко победил бы известного бойца MMA Александра Емельяненко. В 2010 году Наврузов, ныне выступающий в боях на голых кулаках, провёл сезон в первом дивизионе (ныне Футбольная национальная лига) в составе «СКА-Энергия» (Хабаровск).

По словам Наврузова, у него хорошие шансы против профессиональных бойцов, которые хотят подраться на кулаках: Алексея Кудина (26-12-1 в ММА), Дмитрия Кудряшова (24-4 в боксе), Александра Емельяненко (28-8-1 в ММА).

«Один сидит (Кудин. — Прим. «Чемпионата»). Один опять в алкогольном состоянии (Емельяненко. — Прим. «Чемпионата»). И Дима, который проиграл последний бой Романову.

Мы вместе тренируемся. По боксу да, он что-то может, на кулаках — нет. Да они раунда со мной не протянут — никто из них», — приводит слова Наврузова «Матч ТВ».

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