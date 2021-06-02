Непобеждённый боксёр назвал три причины побед Майка Тайсона

Бывший британский боксёр Тони Джеффрис, на счету которого девять побед в девяти поединках на профессиональном ринге, назвал три фактора, которые позволяли Майку Тайсону побеждать. Об этом он рассказал в своём YouTube-канале.
По мнению Джеффриса, Тайсон побеждал за счёт того, что заставлял соперников излишне задумываться над своими действиями на ринге, за счёт грамотного применения скользящих ударов и за счёт оптимизации мощности удара в том или ином положении на ринге.
Майк Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории. Он не выходил на профессиональный ринг с 2005 года. В ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный бой с Роем Джонсом, завершившийся вничью. Всего на его счету 50 побед (в том числе 44 нокаутом) и шесть поражений, ещё два боя признали несостоявшимися.
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