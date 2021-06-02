Фото: Тайсон Фьюри спаррингует с 205-сантиметровым боксёром из Казахстана
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Казахстанский боксёр Иван Дычко опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, на которой изображён он и действующий чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри. В настоящее время Фьюри находится в Майами, где готовится к третьему поединку с экс-чемпионом американцем Деонтеем Уайлдером, а одним из его спарринг-партнёров явлется Дычко, чей рост составляет 205 см.
«Если хочешь стать лучшим, надо работать с лучшими», — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ивана Дычко.
30-летний Иван Дычко — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2012, 2016), трёхкратный призёр чемпионатов мира (2011, 2013, 2015), чемпион Азии (2013), чемпион Азиатских игр (2014), вице-чемпион Азиатских игр (2010).
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