Кевин Ли: ни Макгрегор, ни Порье не смогут победить Оливейру

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Кевин Ли поделился ожиданиями от предстоящего поединка Конора Макгрегора и Дастина Порье, а также оценил шансы бойцов в титульном бою с действующим обладателем пояса Чарльзом Оливейрой.

«Я не знаю. Мне кажется, что Конор, возможно, выиграет этот бой. Думаю, что он внесёт свои коррективы. Но независимо от того, кто из них победит, я не думаю, что они смогут побить кого-то вроде Чарльза.



С Чарльзом нужно всё время следить за тем, что ты делаешь, а за этим должно стоять мастерство. Дастин провёл много боев, он вроде как приходит в себя. Но я думаю, что он начинает выходить на плато, когда он вроде бы делает то, что делает, но в его игру не добавляется ничего нового. А в бою с Чарльзом нужно преподнести что-то новое», — приводит слова Ли Essentially Sports.