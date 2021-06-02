«Причёска топ». Подписчики оценили видео тренировки А. Емельяненко
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал свежее видео на своей странице в «Инстаграме». В видео показано, как российский спортсмен проводит силовую тренировку.
«Вечером зал бокса или кросс побегу, пока не решил!» — подписал он видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Причёска топ».
«Или литр водки».
«Я думал, он уже похудел. Форма как в «Ахмате».
«Что бы ни происходило, человек продолжает заниматься своим делом, а не ошибается тот, кто ничего не делает! Так держать!»
Последний поединок 39-летний Александр Емельяненко провёл в июле 2020 года. Тогда он уступил Магомеду Исмаилову, который нокаутировал его в третьем раунде.
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