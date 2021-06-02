Бывший соперник Поветкина предсказал, что Усик победит Джошуа

Американский боксёр Майкл Хантер, который в декабре 2019 года свёл вничью поединок с россиянином Александром Поветкиным, заявил, что бывший абсолютный чемпион в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик может победить британца Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.

«Не вижу, как этот бой может состояться. Но если он состоится, то я действительно верю, что Усик победит Джошуа по очкам. Считаю, что он выиграет судейским решением и что это будет скучный поединок», — рассказал Хантер в интервью YouTube-каналу ITRboxing.