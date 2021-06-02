Экс-чемпион UFC Генри Сехудо впервые станет отцом. Ребёнку выбрали необычное имя

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо в скором времени впервые станет отцом. Об этом информирует TMZ.
Сообщается, что бразильская модель Ана Каролина, избранница спортсмена, через несколько месяцев родит девочку. Для ребёнка уже выбрали имя: Америка.
Об отношениях Сехудо и Каролины стало известно в ноябре 2020 года. До этого Генри встречался с гимнасткой Амандой Дальяго Чавес.
Напомним, Сехудо официально объявил о завершении карьеры в мае 2020 года, после того как победил Доминика Круса техническим нокаутом. Несмотря на это, боец не раз намекал, что готов вернуться в смешанные единоборства. На счету Генри 18 поединков в MMA, в которых он одержал 16 побед и потерпел два поражения. Также он олимпийский чемпион 2008 года по борьбе.
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