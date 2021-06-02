Руа хочет провести ещё два боя перед завершением карьеры

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе, ветеран ММА бразилец Маурисиу Руа заявил, что собирается провести ещё два поединка перед завершением карьеры.



«Мне нужно провести ещё два боя, а затем остановиться. Это моя цель. Один или два боя. В тот момент, когда я закончу, я буду доволен собой и благодарен богу. Мне многого удалось достичь за карьеру. Мой единственный страх — остановиться и сожалеть, что я сделал это слишком рано. Но если я проведу ещё пару боёв, то этой проблемы не будет», — приводит слова Маурисиу Руа MMANews.



Ранним утром 22 ноября 2020 года по московскому времени бразилец выступил на турнире UFC 255, досрочно проиграв Полу Крэйгу. Всего за карьеру Руа одержал 27 побед, проиграл 12 боёв и ещё один поединок свёл вничью.

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