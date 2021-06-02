Кевин Ли считает, что победа над Брэди приблизит его к поединку с Камару Усманом

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Кевин Ли считает, что победа над Шоном Брэди поможет ему стать ближе к титульному поединку с Камару Усманом за чемпионский пояс в полусреднем весе.



«После победы в предстоящем бою я подберусь к вершине полусреднего веса. Мы и раньше смотрели с Усманом друг другу в глаза, и, думаю, это бой, который стоит организовать в будущем. Именно по этой причине я выбрал себе в соперники Шона Брэди. Он в топ-15 дивизиона, но, скажем, ещё ни с кем не дрался. Мы с ним ровесники, но я добился большего. Я здесь, чтобы занять его место.



Я уже дрался с легендами ММА, с парнями, которые позже стали легендами или станут ими в будущем. Я могу взять свой опыт и применить его в полусреднем весе, чтобы выступать лучше, чем это было в лёгком. Я буду более здоровым, потому что мне не придётся убивать тело весогонкой. Вот в чём разница между мной и Брэди», — приводит слова Кевина Ли MMAJunkie.