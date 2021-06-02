Мендес: часто люди приезжают ко мне ради Хабиба с другого конца США

Тренер Хавьер Мендес рассказал о популярности экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.



«Часто люди приезжают ко мне ради Хабиба с другого конца США. Они подходят ко мне и спрашивают, где он. Я отвечаю, что его нет и он может не приезжать месяцами. На что люди удивляются, ведь они ехали только ради него. Но что я могу с этим сделать? У Хабиба есть миллиард поклонников. Готов поспорить, что так и есть. Хабиб не может всем угодить», — сказал Хавьер Мендес в подкасте JavierMendezAKAPodcast.



В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.