Уайт рассказал, кто, по его мнению, победит в бою Тайрона Вудли и Джейка Пола

Президент UFC Дана Уайт поделился ожиданиями от боксёрского поединка видеоблогера Джейка Пола и бывшего чемпиона UFC в полусредней весовой категории американца Тайрона Вудли.



«У Тайрона Вудли есть нокаутирующая мощь, за его карьеру он уложил спать немало парней. Но прямо сейчас Вудли не выглядит так, как тот самый Вудли из прошлого, который всех вырубал. Он не выиграл ни одного поединка за последние три года, а вскоре ему исполнится уже 40 лет.



Стоит отдать должной Джейку Полу. По крайней мере он выходит в ринг с парнем, который действительно умеет бить. Но я думаю, что Вудли победит Пола нокаутом. Он просто обязан его нокаутировать. Но сегодняшний Тайрон Вудли, экс-чемпион, уже не тот парень, каким он был четыре года назад», — сказал Дана Уайт в подкасте Майка Свика.