Менеджер Уайлдера рассказал о причинах поражения Деонтея в бою с Фьюри

Шелли Финкель, менеджер американского бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера, рассказал о причинах поражения своего подопечного во втором поединке с Тайсоном Фьюри.



«На моей памяти Деонтей лишь один раз был аутсайдером, это было в поединке со Стиверном. Его серьёзно настраивали на этот бой, и он сделал именно то, что должен был. Мне кажется, он считал, что Фьюри просто не под силу его победить. И это нарушило его восприятие. Думаю, лучше об этом и не скажешь. Ему пришлось задуматься о многом, но не стоило это говорить вслух. Сейчас он понимает, что он находится в том положении, когда ему нужно что-то доказывать», — приводит слова Финкеля World Boxing News.

В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе. На счету Фьюри 30 побед и одна ничья в профессиональном боксе, у Уайлдера 42 победы, одно поражение и одна ничья.