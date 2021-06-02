Чимаев будет готовиться к возвращению в UFC в Лас-Вегасе

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, пройдёт тренировочный лагерь в Лас-Вегасе перед возвращением в октагон. Об этом сообщил тренер Чимаева Андреас Майкл.



«Здорово, что он вернулся. В пятницу мы едем в США. Там будет долгий лагерь вместе с Алексом Густафссоном, Хамзатом и Гурамом Кутателадзе. Будем тренироваться в Вегасе и поедем в большое количество разных мест. Пойдём туда, где нам будут рады», — цитирует Майкла BJpenn.



Напомним, ранее Хамзат Чимаев тяжело перенёс коронавирус. После COVID-19 у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, которые мешали ему тренироваться. В какой-то момент Чимаев объявил об уходе из спорта. Но глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал одним из тех, кто переубедил спортсмена не бросать смешанные единоборства.