Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев будет готовиться к возвращению в UFC в Лас-Вегасе

Чимаев будет готовиться к возвращению в UFC в Лас-Вегасе
Александр Кожевников
Комментарии

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, пройдёт тренировочный лагерь в Лас-Вегасе перед возвращением в октагон. Об этом сообщил тренер Чимаева Андреас Майкл.

«Здорово, что он вернулся. В пятницу мы едем в США. Там будет долгий лагерь вместе с Алексом Густафссоном, Хамзатом и Гурамом Кутателадзе. Будем тренироваться в Вегасе и поедем в большое количество разных мест. Пойдём туда, где нам будут рады», — цитирует Майкла BJpenn.

Напомним, ранее Хамзат Чимаев тяжело перенёс коронавирус. После COVID-19 у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, которые мешали ему тренироваться. В какой-то момент Чимаев объявил об уходе из спорта. Но глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал одним из тех, кто переубедил спортсмена не бросать смешанные единоборства.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021