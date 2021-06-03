Бой Мейвезера и Логана Пола пройдёт без судей. Победить можно будет только нокаутом

Стали известны подробности поединка между видеоблогером Логаном Полом и бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером. Как сообщает ESPN, бой будет неофициальным, так что судей за пределами ринга не будет. Таким образом, в этом поединке будет возможно победа только нокаутом.
Ранее сообщалось, что в соответствии с условиями Мейвезер на взвешивании должен уложиться в 160 фунтов (72,5 кг), а Пол — в 190 фунтов (86,2 кг).
44-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем бою в августе 2017 года он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.
26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 23 млн пользователей.
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