Бывший соперник Махачева назвал главное различие между Исламом и Нурмагомедовым
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Американский боец смешанных единоборств Дрю Добер, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, в чём разница между Исламом Махачевым и бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Добер проиграл Махачеву на турнире UFC в марте.
«Ислам — талантливый боец, у него есть техника. Самое большое различие между ним и Хабибом Нурмагомедовым — ментальность.
Хабиб больше любит рисковать. Даже по их интервью видно, насколько они в этом разные. Ислам же более осторожный боец, любит драться безопасно», — рассказал Добер в интервью YouTube-каналу Pub Sports Radio.
На счету 29-летнего Ислама Махачева 19 побед и одно поражение в 20 поединках в смешанных единоборствах. У 32-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 побед в 29 боях в MMA.
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