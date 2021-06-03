Бывший соперник Махачева назвал главное различие между Исламом и Нурмагомедовым

Американский боец смешанных единоборств Дрю Добер, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, в чём разница между Исламом Махачевым и бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Добер проиграл Махачеву на турнире UFC в марте.

«Ислам — талантливый боец, у него есть техника. Самое большое различие между ним и Хабибом Нурмагомедовым — ментальность.

Хабиб больше любит рисковать. Даже по их интервью видно, насколько они в этом разные. Ислам же более осторожный боец, любит драться безопасно», — рассказал Добер в интервью YouTube-каналу Pub Sports Radio.

На счету 29-летнего Ислама Махачева 19 побед и одно поражение в 20 поединках в смешанных единоборствах. У 32-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 побед в 29 боях в MMA.