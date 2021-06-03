Соперник Цзю рассказал, за счёт чего собирается победить Тима

Австралийский боксёр Майкл Зерафа, который 7 июля должен сразиться с Тимом Цзю, сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю, рассказал, какие факторы сыграют в его пользу в поединке. По словам Зерафы, на его стороне опыт и то, что он владеет приёмами, с какими Цзю ещё не сталкивался.
«Я искренне верю, что в тот вечер поднимут мою руку. В моём арсенале есть то, с чем Тим ещё не сталкивался.
Понимаю, это будет сложный бой. Цзю — сильный и терпеливый боец. И всё же я уверен, что у меня гораздо больше опыта. 7 июля Тим это увидит», — приводит слова Зерафы BoxingScene.
Тим Цзю провёл 18 боёв на профессиональном ринге, одержав в них 18 побед (14 – нокаутом). 31 марта Цзю-младший победил нокаутом ирландского боксёра Денниса Хогана и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO.
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