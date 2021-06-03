В контракте на бой Вудли и Джейка Пола прописан реванш

Малки Кава, менеджер бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли, сообщил, что в контракте на бой с блогером Джейком Полом прописан матч-реванш.
«Это большой исторический бой. После того, как Тайрон проиграл четыре боя, он выйдет и уничтожит этого парня, или даже если это будет конкурентный бой, и общественность признает это. В таком случае будет реванш, в котором Вудли заработает ещё больше. А если Тайрон изобьёт Пола дважды, то он сможет со спокойной душой завершить карьеру», — приводит слова Кавы BJPenn.
На счету Джейка Пола три победы в трёх боях на профессиональном ринге. В последнем поединке, состоявшемся в апреле 2021 года, он нокаутировал бывшего бойца смешанных единоборств Бена Аскрена.
Последний бой Тайрон Вудли провёл на турнире UFC 260. Американский спортсмен проиграл Висенте Луке, поединок был завершён уже в первом раунде. Для Тайрона это поражение стало четвёртым подряд. Ранее он проиграл Колби Ковингтону, Гилберту Бёрнсу и Камару Усману. В конце апреля 2021 года боец был уволен из организации.
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