Гаджиев: что Исмаилову делать на Западе? Он уже взрослый дядя

Президент промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказал мнение, что российскому бойцу смешанных единоборств Магомеду Исмаилову нет смысла стремиться к тому, чтобы попробовать свои силы в зарубежных промоушенах.

«Что Исмаилову делать на Западе? Он сейчас хорошо зарабатывает, популярен здесь. Чтобы двигаться на Западе, нужно как минимум выучить английский язык. Маге, если не ошибаюсь, 35 лет. Мага уже взрослый дядя, ему нужно сейчас выжимать максимум из того, что у него есть.

Он медийно вовсю двигается: в кино снимается и так далее. У него команда есть. Мне кажется, что Маге за границу не нужно. Просто не у всех есть талант Маги», — рассказал Гаджиев в интервью YouTube-каналу Святослава Коваленко.